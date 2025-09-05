Месси — после победы над Венесуэлой в отборе ЧМ-2026: «Я всегда мечтал финишировать таким образом, здесь, со своим народом»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал домашнюю победу над Венесуэлой (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2026.

«Я всегда мечтал финишировать таким образом, здесь, со своим народом. На протяжении многих лет я получал столько любви в Барселоне. Моей мечтой было добиться этого в моей стране, с моим народом. Я получил свой шанс, как и некоторые игроки предыдущего поколения. Все, что мы пережили, было прекрасно», — цитирует 38-летнего футболиста сайт ФИФА.

Аргентинцы лидируют в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы с 38 очками и гарантировали себе первую строчку. 10 сентября они сыграют с Эквадором на выезде в заключительном туре отборочного турнира.