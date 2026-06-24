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Марокко — Гаити: смотреть прямую трансляцию матча ЧМ по футболу

Марокко и Гаити сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026 25 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ашраф Хакими.
Фото Getty Images

Сборные Марокко и Гаити встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы C пройдет в ночь на четверг, 25 июня в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц». Начало — в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Марокко
Гаити

Прямую видеотрансляцию матча Марокко — Гаити покажет онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Марокко после двух туров набрало 4 очка и идет на второй строчке. Команда сыграла вничью с Бразилией (1:1) и обыграла Шотландию (1:0). Гаити потерпела два поражения — от Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и не имеет шансов на выход в плей-офф с 0 очков.

Ключевые события и результат игры Марокко — Гаити доступен в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

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