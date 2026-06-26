Япония — Швеция: стартовые составы на матч чемпионата мира
Сборные Японии и Швеции назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.
Япония: Дзион Судзуки, Хироки Ито, Аюми Секо, Ко Итакура, Юкинари Сугавара, Даити Камада, Ао Танака, Рицу Доан, Кейто Накамура, Дайдзэн Маэда, Аясэ Уэда.
Швеция: Якоб Виделль Сеттерстрем, Густаф Лагербилке, Виктор Линделеф, Исак Хин, Габриэль Гудмундссон, Александр Бернхардссон, Эллиот Строуд, Ясин Айяри, Энтони Эланга, Александер Исак, Виктор Дьекереш.
Игра пройдет на арене «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне. Сартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.
На групповом этапе чемпионата мира Япония сыграла вничью с Нидерландами (2:2) и победила Тунис (4:0). Швеция победила Тунис (5:1) и проиграла Нидерландам (1:5).
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