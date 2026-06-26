Пепе: «В плей-офф Кот-д'Ивуар постарается пройти как можно дальше»

Нападающий Кот-д'Ивуара Николя Пепе прокомментировал победу над Кюрасао (2:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это источник гордости и радости. Мы прошли в плей-офф, поэтому для народа Кот-д'Ивуара это является источником гордости. Мои два гола? Все это благодаря команде. В первом Ян проделал отличную работу, а во втором был великолепный пас от Ибры, поэтому все, что мне нужно было сделать, это забить. В плей-офф постараемся пройти как можно дальше, у нас есть игроки и качества, чтобы сделать это. Нам нужно оставаться сосредоточенными, отдохнуть и посмотреть, против кого мы будем играть», — цитирует пресс-служба ФИФА Пепе.

Ивуарийцы набрали 6 очков и со второго места в группе Е вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала африканская команда сыграет со сборной, которая займет второе место в группе I (Франция или Норвегия). Матч состоится 30 июня в Арлингтоне.