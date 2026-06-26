Эквадор одержал волевую победу над Германией и с третьего места вышел в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Эквадора победила сборную Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

Счет в матче на второй минуте открыл форвард немецкой сборной Лерой Сане, которому ассистировал Флориан Вирц. Спустя семь минут Нильсон Ангуло сравнял счет. На 77-й минуте гол Гонсало Платы принес победу южноамериканцам.

После трех туров Германия набрала 6 очков и заняла первое место в группе E. Вторым стал Кот-д'Ивуар (6 очков). Сборные напрямую вышли в плей-офф ЧМ-2026. Эквадор стал третьим (4 очка) и вышел в 1/16 финала по итогам рейтинга сборных, занявших третье место. Кюрасао с 1 очком замкнуло квартет.