Германия забила свой самый быстрый гол на чемпионате мира с 1934 года

Сборная Германии проиграла сборной Эквадора (1:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет в игре был открыт на 2-й минуте — отличился нападающий сборной Германии Лерой Сане.

Как сообщает Международная федерация футбола, Германия забила свой самый быстрый гол в матче чемпионата мира с 1934 года. Тогда в игре за третье место с Австрией на первой минуте отличился нападающий Эрнст Ленер.

В трех матчах групповой стадии ЧМ-2026 Германия забила 10 голов.