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Сегодня, 02:04

Фаэ — о выходе Кот-д'Ивуара в плей-офф ЧМ-2026: «Гордость — первое слово, которое приходит на ум»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эмерсе Фаэ.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ прокомментировал победу над Кюрасао (2:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Гордость — первое слово, которое приходит на ум. Мы знали, что сможем это сделать, и знали, что это будет трудно. Мы сделали это. Вдобавок ко всему, финишировали вторыми. Счастливы и горды, но смотрим еще дальше. Собираемся хорошо отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д'Ивуар заслуживает этого, можем наслаждаться этим и можем праздновать сегодня вечером», — цитирует пресс-служба ФИФА Фаэ.

Ивуарийцы набрали 6 очков и со второго места в группе Е вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала африканская команда сыграет со сборной, которая займет второе место в группе I (Франция или Норвегия). Матч состоится 30 июня в Арлингтоне.

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Кюрасао
0:2
Кот-д`Ивуар
Футболисты сборной Кюрасао после поражения от&nbsp;Кот-д`Ивуара и&nbsp;вылета с&nbsp;ЧМ-2026.Прощай, Кюрасао! Сборная под руководством Адвоката была близка к сенсации, но проиграла Кот-д'Ивуару

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