Фаэ — о выходе Кот-д'Ивуара в плей-офф ЧМ-2026: «Гордость — первое слово, которое приходит на ум»

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерсе Фаэ прокомментировал победу над Кюрасао (2:0) в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Гордость — первое слово, которое приходит на ум. Мы знали, что сможем это сделать, и знали, что это будет трудно. Мы сделали это. Вдобавок ко всему, финишировали вторыми. Счастливы и горды, но смотрим еще дальше. Собираемся хорошо отдохнуть перед нашим следующим матчем. Кот-д'Ивуар заслуживает этого, можем наслаждаться этим и можем праздновать сегодня вечером», — цитирует пресс-служба ФИФА Фаэ.

Ивуарийцы набрали 6 очков и со второго места в группе Е вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала африканская команда сыграет со сборной, которая займет второе место в группе I (Франция или Норвегия). Матч состоится 30 июня в Арлингтоне.