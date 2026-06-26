Валенсия установил рекорд сборной Эквадора по количеству матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия вышел в стартовом составе матча третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Германии (2:1).

36-летний футболист сыграл за сборную в девятом матче на чемпионатах мира, установив новый рекорд национальной команды. Он также играл на ЧМ-2014 и ЧМ-2022.

Валенсия в девяти матчах чемпионатов мира забил шесть голов. Всего у него 49 голов и 15 результативных передач в 108 встречах за сборную.