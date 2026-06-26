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Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Николя Пепе (слева) забивает гол.
Фото Imagn Images, Reuters

Кот-д'Ивуар переиграл Кюрасао в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии.

Ивуарийский нападающий Николя Пепе оформил дубль. Он забил на 7-й и 64-й минутах.

Ивуарийцы набрали 6 очков и со второго места в группе Е вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала африканская команда сыграет со сборной, которая займет второе место в группе I (Франция или Норвегия). Матч состоится 30 июня в Арлингтоне.

Сборная Кюрасао с 1 очком стала последней в группе Е и покидает турнир.

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Кюрасао
0:2
Кот-д`Ивуар

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