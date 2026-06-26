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Сегодня, 00:30

Винисиус: «Анчелотти очень хорошо понимает своих игроков и очень хорошо адаптируется к ним»

Павел Лопатко

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о работе главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Он один из лучших тренеров в мире. Он очень хорошо понимает своих игроков и очень хорошо адаптируется к ним. Он пришел сюда и понял, как мы должны играть. Я думаю, это окупилось. Мы будем сильно прогрессировать по ходу турнира. Я думаю, он поможет команде расти на протяжении всего чемпионата», — цитирует 25-летнего игрока ESPN.

Винисиус забил семь голов в 13 играх при Анчелотти. До прихода в команду итальянского тренера у него было шесть голов в 39 матчах.

67-летний Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года.

Бразилия (семь очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы C чемпионата мира-2026.

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Винисиус Жуниор
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