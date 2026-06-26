Нагельсманн после поражения от Эквадора: «Слишком много было импровизации»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от Эквадора (1:2) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы должны усвоить, что после хорошего старта и быстрого гола мы можем играть более собранно, а не менять позиции слишком часто и хаотично. Слишком много было импровизации. Нам просто нужно быть более терпеливыми и сохранять структуру в расположении игроков. И если вдобавок к этому мы слишком часто теряем мяч, в какой-то момент это становится проблемой», — цитирует тренера ARD.

Германия (шесть очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы E ЧМ-2026 и вышла в плей-офф.