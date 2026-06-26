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Сегодня, 01:05

Тренер сборной Эквадора Беккасесе отправился поцеловать жену после второго гола в ворота Германии

Павел Лопатко
Фото AFP

Сборная Эквадора победила сборную Германии (2:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

После того как эквадорская команда забила второй мяч в ворота европейцев на 77-й минуте, ее главный тренер Себастьян Беккасесе не сдержал эмоций — он поднялся на трибуну, чтобы поцеловать свою жену.

Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата забивает победный гол в&nbsp;ворота Германии на&nbsp;ЧМ-2006.Эпическая волевая победа Эквадора над Германией! Не сломался после спорного гола на 2-й минуте и вышел в 1/16

45-летний аргентинец Беккасесе работает со сборной Эквадора с августа 2024 года, его контракт рассчитан до 31 декабря 2026 года. Также он тренировал «Эльче», «Дефенсу», «Расинг», «Индепендьенте» и входил в тренерский штаб сборной Аргентины.

Эквадор занял третье место в группе E ЧМ-2026 и вышел в плей-офф через рейтинг команд, занявших третьи места в группах.

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