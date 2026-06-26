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Сегодня, 00:54

Тунис — Нидерланды: стартовые составы команд на матч чемпионата мира-2026

Павел Лопатко

Сборные Туниса и Нидерландов опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра пройдет на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США) и начнется в 02.00 мск.

Тунис: Дамен, Валери, Тальби, Абди, Бен Амида, Слимане, Межбри, Скири, Хедира, Мастури, Гарби.

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, ван Хекке, ван Дейк, Аке, Гравенберх, де Йонг, Рейндерс, Бробби, Гакпо, Мален.

Чемпионат мира. Группа F.
26 июня, 02:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Тунис
Нидерланды

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