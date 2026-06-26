Николя Пепе признан лучшим игроком матча Кюрасао — Кот-д`Ивуар

Нападающий сборной Кот-д'Ивуар Николя Пепе признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Кюрасао (2:0).

31-летний африканец на 7-й и 64-й минутах встречи забил голы, на 35-й — получил желтую карточку, а на 67-й — был заменен на Элье Ваи.

Ивуарийцы набрали 6 очков и со второго места в группе Е вышли в плей-офф ЧМ-2026. В 1/16 финала африканская команда сыграет со сборной, которая займет второе место в группе I (Франция или Норвегия). Матч состоится 30 июня в Арлингтоне.