Эквадор вышел в плей-офф чемпионата мира во второй раз в истории

Сборная Эквадора победила сборную Германии (2:1) в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Команда КОНМЕБОЛ заняла третье место в таблице группы E (четыре очка после трех матчей) и первое — в рейтинге команд, занявших третьи места в других группах. Она обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Эквадор обеспечил себе выход из группы на чемпионате мира всего во второй раз в своей истории — после аналогичного достижения в 2006 году.