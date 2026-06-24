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Сегодня, 23:00

Шотландия — Бразилия: прямая трансляция матча ЧМ по футболу

Сборные Шотландии и Бразилии сыграют на чемпионате мира-2026 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Бразилии.
Фото Getty Images

Шотландия и Бразилия встретятся в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь на 25 июня. Матч пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (штат Флорида, США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Шотландия
Бразилия

Следить за ключевыми событиями встречи Шотландия — Бразилия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Бразилии набрала 4 очка и занимает 1-е место в группе С, команда Шотландии с 3 очками идет на третьей строчке в квартете.

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