Сегодня, 01:43

Английский нападающий Мавидиди готов играть за сборную ДР Конго

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Лестера» Стефи Мавидиди передумал и теперь хочет играть за сборную ДР Конго, сообщает Foot Africa. Ранее 27-летний англичанин отказывался от вызова в африканскую команду.

По словам семьи Мавидиди, форвард просто ждет звонка от тренера национальной сборной, чтобы присоединиться к команде. Ранее он играл за молодежные сборные Англии разных возрастов: 18 матчей и 6 голов.

Сборная ДР Конго переиграла Камерун (1:0) и Нигерию (1:1, пен. — 4:3) в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Африке.

Теперь африканская команда готовится к межконтинентальным стыкам в марте следующего года. Сборная ДР Конго сыграет с победителем матча между двумя несеянными командами: Ямайка, Суринам (обе — КОНКАКАФ), Боливия (Южная Америка) и Новая Каледония (ОФК). Жеребьевка состоится в четверг, 20 ноября.

Сборная Ямайки.Определились участники межконтинентальных стыковых матчей за выход на ЧМ-2026
