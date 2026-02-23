Луческу продолжит работу в сборной Румынии после проблем со здоровьем

80-летний специалист Мирча Луческу продолжит возглавлять сборную Румынии после перенесенных проблем с сердцем на фоне гриппа, сообщается на сайте Федерации футбола Румынии.

В январе бывший главный тренер «Зенита» был экстренно госпитализирован из-за осложнений, возникших после заболевания гриппом. По итогам недавнего медицинского обследования и заключения клиники в Брюсселе подтверждено, что Луческу готов вернуться к работе и будет руководить национальной командой в стыковых матчах квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Мы рады пройти вместе с господином Луческу весь путь, который начали осенью 2024 года. Его опыт является ключевым преимуществом для команды в такой важный момент. Мы уверены, что Румыния вернется на чемпионат мира спустя 28 лет», — заявил президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну.

Сам Луческу отметил: «С сегодняшнего дня для нас важно только подготовить команду к матчам плей-офф. Я постоянно поддерживал связь со своими помощниками и игроками, на протяжении всего этого периода работа велась на самом высоком уровне. У нас команда, составленная из качественных футболистов, и я уверен, что они отлично подготовятся к этим играм. Они талантливы и хотят сделать румын счастливыми. Я верю в амбиции и силу группы и в ее способность преодолеть этот момент. Убежден, что вместе мы можем добиться выхода на чемпионат мира. Сейчас нам нужна хорошая атмосфера, чтобы спокойно подготовиться к этим очень важным для всего румынского футбола матчам».

В первом стыковом матче отбора на чемпионат мира сборная Румынии сыграет с Турцией. Победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре Словакия — Косово.