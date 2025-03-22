Македония разгромила Лихтенштейн в первом туре отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Македонии на выезде обыграла Лихтенштейн в матче 1-го тура европейского отборочного турнира ЧМ-2026.

У гостей забили Александр Трайковски, Висар Муслиу и Боян Миовски.

Матч Македония — Лихтенштейн стал первым в группе J европейского отборочного турнира ЧМ-2026. В субботу, 22 марта состоится еще одна встреча — Уэльс примет на своем поле Казахстан.

Во втором туре Македония сыграет дома против Уэльса, а Лихтенштейн примет на своем поле Казахстан.