Сборные Израиля и Эстонии встретятся в первом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 22 марта. Игра на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Израиль — Эстония можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

22 марта, 22:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)

Израиль и Эстония в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе сыграют в группе I с Норвегией, Молдовой и проигравшей командой из пары Германия — Италия (20 и 23 марта встречаются в четвертьфинале Лиги наций).