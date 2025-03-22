Футбол
22 марта, 19:15

Израиль — Эстония: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Израиль и Эстония встретятся в матче отбора чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Израиля и Эстонии встретятся в первом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в субботу, 22 марта. Игра на стадионе «Надьердеи» в Дебрецене (Венгрия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Израиль — Эстония можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
22 марта, 22:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
2:1
Эстония

Израиль и Эстония в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе сыграют в группе I с Норвегией, Молдовой и проигравшей командой из пары Германия — Италия (20 и 23 марта встречаются в четвертьфинале Лиги наций).

Сборная Израиля по футболу
Сборная Эстонии по футболу
