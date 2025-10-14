Сборная Англии разгромила Латвию и досрочно отобралась на ЧМ-2026

Сборная Англии на выезде разгромила Латвию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 5:0.

У гостей сделал дубль Харри Кейн, по одному мячу на счету Энтони Гордона и Эберечи Эзе, еще один гол в свои ворота забил защитник латвийцев Максим Тонишев.

Благодаря этой победе сборная Англии досрочно обеспечила себе выход на ЧМ-2026. Команда лидирует в группе K с 18 очками, идущая на второй строчке Албания с 11 очками лишилась математических шансов догнать англичан. Латвия занимает четвертое место с 5 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

14 октября 2025, 21:45. Даугава'' (Рига)

В параллельном матче Андорра дома уступила Сербии — 1:3. Единственный гол хозяев на счету Гильяме Лопеса, который забил ударом с центра поля.

У гостей отличились Душан Влахович и Александар Митрович, еще один мяч в свои ворота отправил защитник андоррцев Кристиан Гарсия.

Сербия занимает третье место в таблице группы K с 10 очками. Андорра идет на последней, пятой строчке с 1 очком.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

14 октября 2025, 21:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)

В следующем туре Англия сыграет дома против Сербии, а Андорра примет на своем поле Албанию.