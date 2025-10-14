Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

14 октября 2025, 23:40

Сборная Англии разгромила Латвию и досрочно отобралась на ЧМ-2026

Футболисты сборной Англии празднуют гол Харри Кейна в ворота сборной Латвии.
Фото Reuters

Сборная Англии на выезде разгромила Латвию в матче отборочного турнира ЧМ-2026 — 5:0.

У гостей сделал дубль Харри Кейн, по одному мячу на счету Энтони Гордона и Эберечи Эзе, еще один гол в свои ворота забил защитник латвийцев Максим Тонишев.

Благодаря этой победе сборная Англии досрочно обеспечила себе выход на ЧМ-2026. Команда лидирует в группе K с 18 очками, идущая на второй строчке Албания с 11 очками лишилась математических шансов догнать англичан. Латвия занимает четвертое место с 5 очками.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
14 октября 2025, 21:45. Даугава'' (Рига)
Латвия
0:5
Англия

В параллельном матче Андорра дома уступила Сербии — 1:3. Единственный гол хозяев на счету Гильяме Лопеса, который забил ударом с центра поля.

У гостей отличились Душан Влахович и Александар Митрович, еще один мяч в свои ворота отправил защитник андоррцев Кристиан Гарсия.

Сербия занимает третье место в таблице группы K с 10 очками. Андорра идет на последней, пятой строчке с 1 очком.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
14 октября 2025, 21:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)
Андорра
1:3
Сербия

В следующем туре Англия сыграет дома против Сербии, а Андорра примет на своем поле Албанию.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Андорры по футболу
Сборная Латвии по футболу
Сборная Сербии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Наталья Кудрева
Андрей Кириленко — о семье и принципах
Андрей Кириленко — о семье и принципах
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Динамо» отпускает Максима Мамина
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Владимир Саввин
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
ИИХФ не допустила сборные России всех возрастов до ЧМ-2027
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Свиридова
«Авангард» подписал русского канадца
«Авангард» подписал русского канадца
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Торпедо» выгнало Алексея Кручинина
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Константин Рева
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«Ак Барс» сохранил Тимура Билялова
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сербия пропустила гол с центра поля в матче с Андоррой в отборе чемпионата мира

Дубль Ретеги принес сборной Италии крупную победу над Израилем в отборе ЧМ
Новости
RSS RSS
Все новости