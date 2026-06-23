Сборные Колумбии и ДР Конго сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в среду, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 05.00 по московскому времени. Матч Колумбия — ДР Конго можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа K.

24 июня, 05:00. Estadio Akron (Сапопан)

Колумбия стартовала на чемпионате мира с победы над Узбекистаном со счетом 3:1. ДР Конго в 1-м туре сыграла вничью с Португалией — 1:1. Команды выступают в группе K, где также играют сборные Португалии и Узбекистана.

ЧМ-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

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