Гюсто: «Для сборной Франции было крайне важно набрать шесть очков»

Защитник сборной Франции Мало Гюсто прокомментировал победу над Исландией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы очень рады. Для нас было крайне важно набрать шесть очков. Мы проявили характер, играя против двух сильных команд. Нам было важно грамотно обороняться в этих двух матчах», — цитирует официальный сайт УЕФА Гюсто.

Сборная Франции набрала 6 очков в 2 матчах и лидирует в группе D. Исландия идет на 2-й строчке — 3 очка.