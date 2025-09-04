Сборные Казахстана и Уэльса встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра на «Астана Арене» в Астане (Казахстан) начнется в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

04 сентября 2025, 17:00. Астана Арена (Астана)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.

Ключевые события игры Казахстан — Уэльс можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Казахстан и Уэльс в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе J с Северной Македонией, Бельгией и Лихтенштейном. Казахстанцы набрали 3 очка в 3 матчах и идут четвертыми в группе, валлийцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают второе место с 7 очками.