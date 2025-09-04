Казахстан — Уэльс: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 17.00 мск
Казахстан и Уэльс сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборные Казахстана и Уэльса встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в четверг, 4 сентября. Игра на «Астана Арене» в Астане (Казахстан) начнется в 17.00 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен по подписке.
Ключевые события игры Казахстан — Уэльс можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Казахстан и Уэльс в отборочном турнире ЧМ-2026 в Европе играют в группе J с Северной Македонией, Бельгией и Лихтенштейном. Казахстанцы набрали 3 очка в 3 матчах и идут четвертыми в группе, валлийцы в рамках отбора провели 4 матча и занимают второе место с 7 очками.
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