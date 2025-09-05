Анчелотти — о Луисе Энрике: «Он обладает выдающимся талантом»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал игру нападающего «Зенита» Луиса Энрике, который вышел на замену в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Чили (3:0) и сделал голевую передачу.

«Луис Энрике обладает выдающимся талантом. Он очень силен физически, это фантастика, как он играет один в один. Это изменило игру, это было свежо. Игрок с таким талантом, когда он отдохнул, а другие устали, выходит и меняет матч. Для сборной очень хорошо иметь такого игрока», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

24-летний Луис Энрике проводил свой седьмой матч за сборную, теперь у него 2 гола и 2 результативные передачи за национальную команду.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Чилийцы идут последними — 10 очков.