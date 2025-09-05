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5 сентября 2025, 07:35

Кукурелья: «Очень рад забить свой первый гол за сборную Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марк Кукурелья.
Фото AFP

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал победу над Болгарией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы начали матч очень хорошо, контролировали игру, а во второй половине были более расслабленны. Расслабились, но все же набрали три важных очка. Мы должны быть амбициозными, стремиться к большему количеству голов, играть хорошо... Есть и положительные моменты, но есть и те, которые нужно улучшить.

Мой гол? Мяч достался мне, я принял его и пробил. Очень рад забить свой первый гол за сборную Испании. Он помог нам победить», — приводит официальный сайт федерации футбола Испании слова Кукурельи.

В следующем матче Испания сыграет против Турции. Матч пройдет в воскресенье, 7 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

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