Хамес Родригес — после выхода Колумбии на ЧМ-2026: «Я всегда отдавал все, что мог»

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал домашнюю победу над Боливией (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Футболка сборной дала мне так много. Я благодарен за все, что я делаю. Я всегда отдавал все, что мог, и оставлю все хорошее для себя», — цитирует 34-летнего футболиста AP.

Родригес добавил, что намерен сыграть на чемпионате мира-2026, который станет третьим мировым первенством для него.

Колумбия набрала 25 очков и гарантировала себе выход в основную часть турнира. Боливия идет на 8-й строчке — 17 очков.