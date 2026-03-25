Италия и Северная Ирландия сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 26 марта

Италия и Северная Ирландия встретятся в полуфинальном матче стыкового раунда отбора на ЧМ-2026 в четверг, 26 марта. Игра на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры Италия — Северная Ирландия можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

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26 марта, 22:45. Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо)

Игру в Бергамо в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okko. Стриминговый сервис также проведет перекличку лучших моментов вечерних матчей.

В отборочном турнире Италия набрала 18 очков и заняла второе место в группе I, а Северная Ирландия с 9 очками стала третьей в группе А.

Победитель этого матча сыграет в финале стыков за путевку на ЧМ-2026 с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».