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26 марта, 03:53

Гаттузо: «Сборной Италии нужно быть сильной психологически и уметь терпеть в матче с Северной Ирландией»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от полуфинального матча стыкового раунда отбора ЧМ-2026 против Северной Ирландии.

«Атмосфера в команде хорошая, настрой прекрасный. Мы знаем, что стоит на кону. Сборная Италии рвется в бой и ощущает ответственность и напряжение. Нам нужно быть сильными психологически и уметь терпеть, а когда мяч будет у нас, постараемся оказать на соперника давление», — цитирует официальный сайт УЕФА Гаттузо.

Матч Италия — Северная Ирландия состоится в четверг, 26 марта, на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо. Начало игры — в 22.45 по московскому времени.

Победитель этого матча сыграет в финале стыков с победителем пары Уэльс — Босния и Герцеговина.

Источник: Официальный сайт УЕФА
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