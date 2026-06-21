Рианчо верит в победу Испании над Саудовской Аравией: «Испанцы должны многое улучшить»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Испания — Саудовская Аравия на чемпионате мира-2026.

«Сегодня Испания должна многое улучшить, чтобы подняться. Первый матч был большой футбольной катастрофой. Это был худшая игра, которую мы когда-либо показывали. Поэтому нам остается только стать лучше. Если мы будем играть так, как умеем, то победим! Я в это верю», — сказал Рианчо «СЭ».

В первом туре группового турнира ЧМ-2026 испанцы не сумели обыграть Кабо-Верде (0:0).

21 июня Испания сыграет против Саудовской Аравии в 19.00 по московскому времени.