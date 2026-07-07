Игроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа после четвертого гола в ворота США

Игроки сборной Бельгии исполнили танец президента США Дональда Трампа после четвертого гола в матче 1/8 финала плей-офф против США (4:1).

После гола Ромелу Лукаку на 90+3-й минуте футболисты бельгийской сборной спародировали президента США и его движения под песню «YMCA».

Ранее стали известно, что Трамп попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть ситуацию с дисквалификацией нападающего американской сборной Фоларина Балогуна, который получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины (2:0).

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна и заменил ее испытательным сроком на 1 год, что позволило ему принять участие в игре против Бельгии (1:4).

В четвертьфинале турнира бельгийцы встретятся со сборной Испании. Матч пройдет 10 июля в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.