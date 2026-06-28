Модрич обошел Марадону по числу матчей на чемпионатах мира

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич вышел в стартовом составе на матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против сборной Ганы.

Для 40-летнего футболиста эта игра стала 22-й за карьеру на ЧМ. Он вышел на шестое место по данному показателю, обойдя аргентинца Диего Марадону и сравнявшись с немцем Мануэлем Нойером. Большее количество матчей в истории турнира провели только аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. Вместе с ней он становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и бронзовым призером турнира 2022 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Хорватия — Гана.