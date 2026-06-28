Колумбия и Португалия сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборные Колумбии и Португалии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)

Игру Колумбия — Португалия будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео матча доступно в прямом эфире.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Колумбия — Португалия можно в матч-центре нашего сайта.

Колумбия после двух туров набрала 6 очков. Команда обыграла Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0). Португалия набрала 4 очка. Португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1) и разгромили Узбекистан (5:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

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