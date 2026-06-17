Холанн отреагировал на хет-трик Месси в первом матче на ЧМ-2026: «Безумец»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал хет-трик капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче чемпионата мира-2026 против Алжира (3:0). 38-летний аргентинец забил на 17-й, 60-й и 76-й минутах.

«Месси — безумец», — написал Холанн в истории в социальной сети, опубликовав фотографию из самолета после победы над Ираком (4:1).

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.