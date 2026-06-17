Дешам: «У Мбаппе глобальная аура»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Сенегалом (3:1) в матче чемпионата мира-2026 прокомментировал рекорд нападающего Килиана Мбаппе по голам за национальную команду. После дубля в ворота сенегальцев 27-летний француз обошел Оливье Жиру (57 голов).

«Есть еще те, кто критикует Мбаппе... Даже если если у него будет не отличный матч, он способен одним действием привести свою команду к победе. Говорят, он недостаточно играет в защите. Да, он защищается чуть меньше остальных, но он побил рекорд Оливье Жиру, хотя ему всего 27 лет... На поле и в качестве капитана он очень многое делает для команды. У него глобальная аура. О его позиции ведутся споры. Я считаю, что в центре нападения для него самое лучшее. Я очень рад за него», — цитирует L'Equipe Дешама.

На счету Мбаппе 58 забитых мячей в 99 играх за сборную Франции, а у Жиру — 57 голов в 137 матчах. Также в топ-6 по этому показателю входят Тьерри Анри (51 гол), Антуан Гризманн (44), Мишель Платини (41) и Карим Бензема (37).

Франция набрала 3 очка и занимает второе место в группе I. Сенегальцы — на третьей строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.