Главный тренер сборной Перу после непопадания на ЧМ-2026: «Проигрывать больно»
Главный тренер сборной Перу Оскар Ибаньес прокомментировал поражение от Уругвая (0:3) в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
«Проигрывать больно, это больно из-за усилий, которые приложили игроки, но сегодня соперник превзошел нас», — цитирует Ибаньеса AP.
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Перуанцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. У них 12 очков — 9-е место.
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