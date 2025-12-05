Премьер-министр Канады Карни назвал футбол спортом номер один в стране

Премьер-министр Канады Марк Карни на церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года назвал футбол спортом номер один в стране.

«Футбол — спорт номер один для канадских мальчиков и девочек», — сказал Карни.

Жеребьевка чемпионата мира-2026 проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. «СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

США, Канада и Мексика стали странами — хозяйками турнира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.