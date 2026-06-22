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Сегодня, 04:28

Бьелса о матче Уругвай — Кабо-Верде: «Решающим фактором стало то, что мы допустили спад интенсивности»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничью со сборной Кабо-Верде (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Когда мы хорошо защищались, матч позволял нам выходить вперед. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперниками. Решающим фактором в исходе матча стало то, что мы допустили спад интенсивности, а этого не должно было произойти», — цитирует аргентинского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Уругвай (два очка после двух матчей) идет на втором месте в таблице группы H ЧМ-2026. 27 июня он сыграет с Испанией.

Кабо-Верде и&nbsp;Уругвай сыграли вничью (2:2).Сказка Кабо-Верде продолжается. Краснодарец Ленини забил исторический гол, а Уругвай подвела кошмарная ошибка

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