Бьелса о матче Уругвай — Кабо-Верде: «Решающим фактором стало то, что мы допустили спад интенсивности»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничью со сборной Кабо-Верде (2:2) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Когда мы хорошо защищались, матч позволял нам выходить вперед. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперниками. Решающим фактором в исходе матча стало то, что мы допустили спад интенсивности, а этого не должно было произойти», — цитирует аргентинского специалиста сайт Международной федерации футбола.

Уругвай (два очка после двух матчей) идет на втором месте в таблице группы H ЧМ-2026. 27 июня он сыграет с Испанией.