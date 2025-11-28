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28 ноября 2025, 08:12

Почеттино — о сборной США на ЧМ-2026: «Для меня главное — победа. Я считаю, что если ты не побеждаешь, какая разница?»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино считает, что его команда может рассчитывать на хороший результат на домашнем чемпионате мира-2026.

«Для меня главное — победа. Я считаю, что если ты не побеждаешь, какая разница? Если ты второй, тебя никто не помнит. Я думаю, мы должны отдавать себе должное, но если взглянуть на Марокко в Катаре, я считаю, они добились своего, потому что у них всегда был менталитет: «Я буду бороться, я буду побеждать».

Думаю, основываясь на том, что мы показали в последние месяцы, особенно после Золотого кубка, сборная США нашла способ бороться, способ поднять планку», — цитирует аргентинского специалиста Futbol de Primera.

По итогам Золотого кубка КОНКАКАФ в 2025 году американская сборная заняла второе место, уступив в финале команде Мексики. На чемпионате мира-2022 она дошла до 1/8 финала и заняла итоговое 18-е место.

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Маурисио Почеттино
Чемпионат мира по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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