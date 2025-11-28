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28 ноября 2025, 10:52

Бьелса останется главным тренером сборной Уругвая

Павел Лопатко

Президент Ассоциации футбола Уругвая Игнасио Алонсо подтвердил, что Марсело Бьелса останется главным тренером сборной.

«Тренер остается с нами. Встреча с Бьелсой была очень продуктивной, мы обсудили направления для улучшения работы, чтобы все чувствовали себя комфортно в подготовке к чемпионату мира-2026. Положительная сторона кризиса, вызванного матчем с США, в том, что он заставил нас усердно работать над пониманием необходимых изменений.

Важно, что после всех состоявшихся бесед и нескольких дней раздумий никто не хочет покидать корабль или требовать отставок. Мы все сосредоточены на возвращении команды в нужную колею перед чемпионатом мира», — цитирует Алонсо ESPN.

Уругвайцы проиграли команде США (1:5) в товарищеском матче 18 ноября.

70-летний аргентинец Бьелса работает в сборной Уругвая с мая 2023 года. Под его руководством команда в 31 матче одержала 16 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Уругвая набрала 28 очков и заняла 4-е место. Она пробилась в финальную часть турнира, которая следующим летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

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