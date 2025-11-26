Президент ФИФА Инфантино стал гражданином Ливана

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил в социальных сетях, что получил гражданство Ливана.

«Горжусь, что я ливанец официально! Для меня была большая честь получить гражданство Ливана от президента Жозефа Ауна, с которым я сегодня познакомился в Бейруте, чтобы поговорить о развитии футбола и о том, как мы можем сотрудничать, чтобы продолжать использовать футбол в качестве рычага для содействия миру, обеспечения образования и создания возможностей для молодежи», — написал Инфантино.

55-летний футбольный функционер также имеет швейцарское и итальянское гражданства. Он женат на уроженке Ливана Лине Аль-Ашкар.