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Марш — игрокам после победы над ЮАР: «Вы герои для детей Канады, которые будут заниматься футболом»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш обратился к игрокам после победы над ЮАР (1:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Ребята, вы канадские герои! Канадские герои для будущих детей страны, которые будут заниматься футболом. У этого спорта большое будущее благодаря вам. Вы должны гордиться тем, кто вы есть. Вы должны гордиться этой игрой», — цитирует американского специалиста AP.

Канада в 1/8 финала сыграет с победителем пары Нидерланды — Марокко.

Канада победила ЮАР (1:0) благодаря голу в&nbsp;добавленное время и&nbsp;вышла в&nbsp;1/8 финала ЧМ-2026.Канада — первый участник 1/8 финала чемпионата мира. Дожала ЮАР в добавленное время

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