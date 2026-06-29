Тренер сборной ЮАР Брос: «Мы сделали все хорошо, и я очень счастлив и горжусь своей командой»

Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос прокомментировал поражение от Канады (0:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мы проиграли матч, потому что у нашей команды не хватило мощи и скорости по сравнению с соперником. У нас действительно был тяжелый матч. Но когда мы оглядываемся назад, мы можем быть вполне довольны тем, что сделали. Мы разочарованы, и мы хотели победить, но нам не стоит слишком сильно расстраиваться. Мы сделали все хорошо, и я очень счастлив и горжусь своей командой», — цитирует бельгийского специалиста AP.

На групповой стадии турнира сборная ЮАР заняла второе место в группе A — она набрала четыре очка в трех матчах.