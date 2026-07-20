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Сегодня, 03:15

Скалони после финала ЧМ-2026: «Испания была лучше, это правда»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение от сборной Испании (0:1 дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира-2026.

«Я испытываю грусть, но с осознанием того, что мы выложились полностью. У меня есть многое, что можно сказать о том, как мы сюда попали, но это не стоит того. Я хочу вечно благодарить этих ребят за то, что они подарили нам еще один финал чемпионата мира и боролись до конца.

Испания была лучше, это правда. Но я сохраню огромную память о том, что они сделали, о том, сколько стоит дойти до этого. Мы должны придавать этому огромное значение, потому что нужно многое преодолеть, чтобы сюда попасть. Мы велики в победе и должны быть велики в поражении. Сегодня мы показываем, что умеем проигрывать. Мы проиграли матч и признаем это. Но это не значит, что мы перестанем помнить все, что мы сделали, чтобы сюда попасть», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

Сборная Аргентины выигрывала чемпионат мира в 1978, 1986 и 2022 годах.

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