Президент Мексики Шейнбаум поблагодарила Инфантино за доверие на фоне вспышки насилия в стране

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила благодарность главе ФИФА Джанни Инфантино за поддержку и доверие к стране как к одной из хозяек чемпионата мира 2026 года.

Заявление прозвучало на фоне обострения криминальной обстановки после ликвидации лидера крупнейшего наркокартеля. На прошлой неделе Минобороны Мексики сообщило об уничтожении предполагаемого главаря картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Это привело к волне насилия: в десятках городов произошли поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. На этом фоне Инфантино заявил, что ФИФА внимательно следит за ситуацией, но полностью доверяет мексиканским властям.

«Прежде всего хочу поблагодарить ФИФА и Джанни Инфантино, который вчера сделал заявление о том, что наши представители поддерживали с ним связь и объяснили ему, что никаких проблем нет», — сказала Шейнбаум на пресс-конференции.

Ранее президент Мексики уже гарантировала безопасность гостям мундиаля, несмотря на продолжающиеся столкновения с наркокартелями. Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля с участием 48 национальных сборных.

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