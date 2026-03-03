Федерация футбола США выступила за участие Ирана в чемпионате мира 2026 года

Генеральный секретарь Федерация футбола США Джей Ти Бэтсон поддержал участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года. Об этом он заявил в разговоре с Sky Sports.

По словам Бэтсона, сборные США и Ирана уже встречались на мировых первенствах и американская команда рассчитывает вновь сыграть с иранцами.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино в прошедшие выходные выразил желание организовать безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. И мы, разумеется, всецело это поддерживаем. Мы несколько раз играли с национальной командой Ирана на мировых первенствах, и, как в матче с любым другим соперником, с которым мы можем встретиться на этом турнире, наша задача — победить. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности достичь этого», — сказал Бэтсон.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции — 3:3, 4:2 по пенальти.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате авиационных и ракетных ударов были поражены военные объекты и города страны. Корпус стражей исламской революции сообщил о проведении ответных действий, в том числе по военным базам Израиля и США на территории ряда государств региона.

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