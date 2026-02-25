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Федерация футбола Португалии обеспокоена ситуацией в Мексике перед ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Федерация футбола Португалии (FPF) выразила обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Мексике, где летом должен пройти чемпионат мира-2026.

22 февраля министерство обороны Мексики сообщило о проведении спецоперации по захвату Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. После этого в ряде городов и муниципалитетов начались беспорядки.

В своем заявлении на официальном сайте FPF отметила, что «внимательно следит за деликатной ситуацией в стране».

Организация планирует провести оценку целесообразности поездки на товарищеский матч 29 марта на стадионе «Ацтека» против Мексики.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд и станет первым, который примут три страны — США, Канада и Мексика. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля.

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