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Президент Мексики Шейнбаум гарантировала безопасность гостям чемпионата мира-2026

Алина Савинова
Клаудия Шейнбаум.
Фото Global Look Press

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заверила будущих гостей чемпионата мира-2026 в полной безопасности во время турнира. Заявление прозвучало на фоне ситуации, сложившейся после спецоперации по задержанию главаря картеля «Новое поколение Халиско».

«Все гарантии, все гарантии, нет никакой угрозы», — подчеркнула Шейнбаум на пресс-конференции.

22 февраля Минобороны Мексики сообщило о проведении спецоперации по захвату Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он скончался от ранений при транспортировке в Мехико. В ряде городов и муниципалитетов после этого происходили поджоги автомобилей, перекрытие дорог и нападения на силовиков.

По данным СМИ, ФИФА рассматривает возможность переноса межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира-2026, запланированных в Гвадалахаре на конец марта, если ситуация в Мексике не стабилизируется.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике — с 11 июня по 19 июля.

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