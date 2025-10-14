Эстония и Молдова сыграли вничью в отборе чемпионата мира
Сборные Эстонии и Молдовы сыграли вничью в отборе чемпионата мира 2026 года — 1:1.
Встреча прошла в Таллине.
Счет на 12-й минуте открыл эстонский полузащитник Маттиас Кяйт. Ответный гол на 64-й минуте забил нападающий гостей Штефан Бодиштяну.
Защитник «Спартака» Олег Рябчук, выступающий за сборную Молдовы, провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
Эстония с 4 очками занимает четвертое место в группе I, Молдова с 1 очком — на последней пятой строчке.
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