Елагин: «Грандиозный первый тайм японцев против Бразилии! А потом они сами себя испугались»

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» объяснил, почему считал, что Япония пройдет Бразилию в 1/16 финала ЧМ-2026.

Игра проходила 29 июня и завершилась волевой победой бразильцев — 2:1.

— Вы говорили, что Япония пройдет Бразилию в 1/16 финала ЧМ. Блефовали

— Почему? Я был уверен в японцах. Вообще не сомневался в том, что они окажутся в 1/8 финала. Основывался не только на том, что увидел на групповом этапе.

— А на чем еще?

— Я видел японцев весной, когда они проводили товарищеские матчи с Англией (1:0) и Шотландией (1:0). Настолько они были уверены в себе, как контролировали игру! Очень организованная команда. Все четко знают свои функции на поле.

В США японцы это лишний раз доказали. Голландцам оказали очень достойное сопротивление, разгромили Тунис, поделили очки со шведами. Сборная готова просто великолепно: и физически, и тактически. Есть лидеры — опытные ребята, выступающие в британских клубах. При этом нельзя не сказать и о больших потерях. Травмированы Эндо из «Ливерпуля» и Митома из «Брайтона». Их не хватало. Хотя и без них подопечные Мориясу выглядели единым механизмом. Блестяще сработали, как роботы! Такое ощущение, что парни вообще неподвластны эмоциям. Вы видели Бразилию до перерыва?

— Не особо.

— Просто грандиозный первый тайм в исполнении азиатской команды. Грандиозный! Забили гол, ничего не позволили команде Анчелотти.

— Почему же все перевернулось во второй половине встречи?

— Японцы сами себя испугались. Здесь я бы в первую очередь говорил не о каком-то супермастерстве бразильцев, хотя, конечно, уровень у них приличный. И все же это не те ребята, которые сидели на стадионе в VIP-ложе (Бебето, Роналдо, Роберто Карлос. — Прим. «СЭ»). Нынешним парням до тех игроков, конечно, далековато.

Вы обратили внимание, как они радовались первому голу в ворота Японии! Чуть ли не кипятком стали писать. Ну когда мы такое видели, чтобы Бразилия ликовала, после того как сравняла счет с Японией?! Это же об очень многом говорит.

А японцы в итоге в себя не до конца поверили, дрогнули, занервничали. Пересмотрите, как действовал их голкипер Судзуки в эпизоде с голом Каземиро. Начал метаться в воротах. И защитники ему не помогли, да и сам он мог сыграть надежнее. Ему нужно было выходить на бразильца. Вам любой опытный вратарь объяснит все нюансы этой голевой ситуации. У японцев здесь сдали нервы. Они отдали мяч, слишком глубоко сели, отказались от своей игры впереди. Против даже такой не самой грозной Бразилии в подобном ключе действовать нельзя.

— Поставили «автобус»?

— Именно. А ведь в первом тайме японцы все время играли на опережение. Любая даже микроскопическая ошибка бразильцев сразу же приводила к стремительной атаке соперников. Подопечные Анчелотти просто не успевали закрывать зоны! План Мориясу работал. Его ребята здорово готовы физически, за счет чего и опережали южноамериканцев. И гол забили логичный. Все было по делу. Но только до перерыва. Во втором тайме японцы во многом проиграли сами себе, зачем-то прижались к своим воротам, не прессинговали.

— Хотя едва не дотерпели до дополнительного времени.

— Вот именно! Пропустили лишь на 96-й минуте. Ошибся Танака, который играет за «Лидс» и является там одним из лучших. Он уже побывал во многих футбольных переделках в этом сезоне, с серьезным опытом. А тут зачем-то решил отдать передачу ближнему. Ну выбей ты подальше, последние же секунды! А Танака тоже занервничал, дрогнул. В простейшей ситуации подарил этот мяч. В итоге мастера Гимарайнс с Мартинелли наказали японцев, приняли такой подарок, по достоинству его оценили, — сказал Елагин «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бразилия встретится с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.